Климкин в средине октября посетит штаб-квартиру НАТО

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 15 октября посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщил во вторник посол страны при альянсе Вадим Пристайко.

"Пятнадцатого октября здесь (в штаб-квартире – ред.) будет министр иностранных дел Климкин, который сможет обговорить этот вопрос (законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, который закрепляет в основном законе стремление вступить в ЕС и НАТО – ред.) с генеральным секретарем (Йенсом Столтенбергом – ред)", — заявил Прийстайко в эфире телеканал "Прямой".

Пристайко отметил, что большинство стран-членов НАТО рассматривают инициативу по внесений изменений в конституцию как демонстрацию серьезности намерений Украины.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко подал в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.