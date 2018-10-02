Климкин в средине октября посетит штаб-квартиру НАТО

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 15 октября посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщил во вторник посол страны при альянсе Вадим Пристайко.
Пристайко отметил, что большинство стран-членов НАТО рассматривают инициативу по внесений изменений в конституцию как демонстрацию серьезности намерений Украины.
В сентябре президент Украины Петр Порошенко подал в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.