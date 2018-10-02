Киев отверг предложение о запрете обстрела гражданских объектов в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (25)

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Донбассе. Архивное фото

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Донбассе. Архивное фото

МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Киев не согласился с предложением запретить обстрелы гражданских объектов в Донбассе, заявил представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Также идея предполагала запрет на диверсии и разведку на территориях сторон конфликта. Предложение поддержали ОБСЕ, Москва и самопровозглашенные ДНР и ЛНР, однако Украина выступила против.

По словам Грызлова, контактная группа продолжила обсуждение пакета дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня.

Он также отметил, что временный характер украинского закона об особом статусе Донбасса не соответствует минским договоренностям.

"Только полное и последовательное выполнение минских договоренностей способно принести безопасность и экономическое восстановление Донбасса", — добавил Грызлов.

Российский представитель выразил надежду, что ценности диалога возобладают в украинской политике и помогут разрешить конфликт в Донбассе.

Также стороны договорились 5 октября начать отвод сил в Станице Луганской. Кроме того, представитель ДНР Алексей Никоноров обвинил Киев в использовании боевых беспилотников на линии соприкосновения. По его словам, в результате атак были ранены четыре мирных жителя.

Следующее заседание контактной группы состоится 16 октября.