Киев отверг предложение о запрете обстрела гражданских объектов в Донбассе

МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Киев не согласился с предложением запретить обстрелы гражданских объектов в Донбассе, заявил представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.
По словам Грызлова, контактная группа продолжила обсуждение пакета дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня.
Он также отметил, что временный характер украинского закона об особом статусе Донбасса не соответствует минским договоренностям.
"Только полное и последовательное выполнение минских договоренностей способно принести безопасность и экономическое восстановление Донбасса", — добавил Грызлов.
Также стороны договорились 5 октября начать отвод сил в Станице Луганской. Кроме того, представитель ДНР Алексей Никоноров обвинил Киев в использовании боевых беспилотников на линии соприкосновения. По его словам, в результате атак были ранены четыре мирных жителя.
Следующее заседание контактной группы состоится 16 октября.