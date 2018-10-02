Суд на Сейшелах начал рассматривать иск россиянки об изнасиловании в отеле

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Верховный суд Сейшельских островов начал рассматривать гражданский иск россиянки Анны Карабаш к пятизвездочному отелю Six Sences Zil Pasyon и его владельцам с требованием компенсировать моральный ущерб после изнасилования сотрудником отеля, сообщила РИА Новости сама Карабаш.

Свой моральный ущерб женщина оценила в 8 миллионов сейшельских рупий (около 541 тысячи долларов). В качестве ответчиков выступают руководство отеля и его уборщик, которого Карабаш обвинила в изнасиловании.

Одновременно в Верховном суде островов идет рассмотрение уголовного дела этого мужчины. При этом, по данным местного адвоката Карабаш, подозреваемый уже находится в тюрьме. За это время он был осужден по еще одному эпизоду — по нападению на местную жительницу.

"Я уже выступила с показаниями. Рассказала подробности нападения и о том, что руководство отеля вместо того, чтобы вызвать полицию, издевалось надо мной, явно тянуло время. Мне задавали вопросы, "получила ли я удовольствие", а за это время куда-то потерялся нож, которым угрожал мне насильник", — рассказала Карабаш РИА Новости.

Уже позже женщина узнала, что пункт полиции находится буквально в 15 минутах езды на катере. Однако руководство отеля вызвало криминалистов только через восемь часов.

Также на суде выступил бывший молодой человек пострадавшей Андрей. В момент нападения он находился в Москве и собирался прилететь на пару дней к Карабаш. Он рассказал, что был вынужден срочно купить Анне билеты домой, оплатить дорогой курс препаратов "антиВИЧ" и комплекс препаратов, назначаемых при изнасиловании.

Сама россиянка, по его свидетельству, находилась в подавленном состоянии, ей до сих пор оказывается психологическая помощь.

Психолог, у которой наблюдается Карабаш, прилетела на заседание, однако суд не предоставил ей слова, так как адвокат неверно оформил ее как свидетеля. Ожидается, что она даст свои показания из Москвы по skype 4 октября.

Российская журналистка, специализирующаяся на темах туризма, путешествий и отдыха, в мае 2017 года приехала в рекламный пресс-тур в пятизвездочный отель Six Sences Zil Pasyon на Сейшелах (остров Фелисите). По ее утверждению, в последнюю ночь ее поездки в виллу пробрался уборщик отеля. Угрожая ножом, мужчина совершил насильственные действия. Затем женщина подбросила ему в стакан воды таблетку снотворного.

Когда насильник уснул, ей удалось бежать. Она добралась до охраны отеля, те вызвали руководство и задержали нападавшего, но, по словам женщины, хозяева и менеджеры отеля якобы решили обставить дело таким образом, будто преступления не было, а половая связь была добровольной.

На суд она, ее бойфренд и психолог прилетели за счет денег, собранных в соцсетях. По словам Карабаш, удалось собрать и потратить уже 27 тысяч долларов. При этом сбор продолжается — в частности, пятеро женщин из числа главных редакторов журналов Harper"s Bazaar Russia, Cosmopolitan Russia и Elle Russia, а также двух коммерческих компаний, выставили на благотворительный аукцион в качестве лота деловой ужин с собой. Собранные средства пойдут на оплату судебных издержек.

В свою очередь, руководство отеля в своих комментариях в соцсетях пишет, что "есть значительные расхождения в показаниях участниках инцидента".

Как сообщила женщина, в случае положительного решения по ее иску она собирается также подать в суд на сеть Six Senses resort and spas, в который входит отель, а также на фонд Pegasus Capital Advisors, которому принадлежит сеть