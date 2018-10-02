Кучма завершил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в качестве представителя Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила во вторник его пресс-секретарь Дарья Олифер. Ранее Кучма заявил, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе Кучме исполнилось 80 лет.

"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы как представителя Украины в трехсторонний контактной группе", — написала Олифер на своей странице в Facebook. По ее словам, отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в переговорном процессе.

Олифер также отметила, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени контактной группы поблагодарил Кучму за вклад в минский переговорный процесс.