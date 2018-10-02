МИД Японии заявил о намерении укрепить отношения с Россией

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Япония намерена укрепить свои отношения с соседними странами, в том числе с Россией, заявил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Таро Коно после перестановок в правительстве страны, в котором он остался на своем прежнем посту.

"Мы хотим укрепить отношения с соседними странами, такими как Китай, Южная Корея, Россия", — сказал Коно журналистам. По его словам, с каждой из этих стран у Японии есть проблемы, и они будут решаться напрямую.

Как известно, в отношениях России и Японии главной проблемой является территориальный вопрос, связанный с притязаниями Токио на южные Курилы, которые японцы считают своими "северными территориями".

"Что касается России, то мы по-прежнему будем добиваться решения проблемы возвращения северных территорий и заключения мирного договора", — подтвердил Коно, назвав это одной из главных задач, оставшихся после Второй мировой войны.

Для ее решения, напомнил он, Япония развивает на южных Курилах совместную с Россией хозяйственную деятельность.

Второй послевоенной задачей Коно назвал нормализацию отношений с КНДР, которая в настоящее время ведет диалог на высшем уровне с США и Южной Кореей, а Япония остается в стороне.

Отметив медленный прогресс в диалоге Вашингтона и Пхеньяна по денуклеаризации, Коно призвал США, Японию, Южную Корею, Китай и Россию как участников бывших шестисторонних переговоров с КНДР взаимодействовать и двигаться вперед в решении северокорейских проблем.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.