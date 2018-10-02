Порошенко из своих средств оплачивает рекламу автокефалии

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко из собственных средств оплачивает рекламу автокефалии на телевидении, сообщила во вторник пресс-служба его администрации.

Ранее Порошенко обещал не вмешиваться в дела церкви. При этом в августе на украинских телеканалах появился 50-секундый ролик от имени Порошенко "Мы – Украина". В ролике три основных темы – язык, армия и вера. Позднее украинское общественное движение "Честно" заявило, что Порошенко не декларирует расходы на рекламные ролики в поддержку автокефалии, которые он якобы оплатил самостоятельно.

"На трансляцию телевизионной рекламы "Мы Украина" не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Данная рекламная кампания в соответствии с заключенными договорами с телеканалами была оплачена с личных средств Петра Порошенко, с которых уплачены все налоги", — приводит сообщение администрации интернет-издание "Украинская правда".

При этом сумму расходов на рекламу в администрации не сообщили, так как кампания еще не закончилась. "Поскольку рекламная кампания в поддержку получения Украиной томоса еще продолжается, окончательную сумму назвать еще возможно, но она точно будет достигать нескольких десятков миллионов гривен. Все расходы, связанные с размещением материала, президент отобразит в декларации за 2018 год", — говорится в сообщении.

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.