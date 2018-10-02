Более 13,5 тысяч мест на Украине потенциально опасны из-за сибирской язвы

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Более 13,5 тысячи мест на Украине потенциально опасны в связи с возможным распространением там сибирской язвы, заявил во вторник генеральный директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

Ранее во вторник РИА Новости в Саратском районном совете сообщили, что пять человек госпитализированы в Одесской области Украины с предварительным диагнозом "сибирская язва". Позже в Минздраве Украины заявили, что в одном случае диагноз "сибирская язва" подтвердился. Заболевание локализовано в пределах одной деревни, с 30 сентября введен карантин. Медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота, а также будут наблюдать за состоянием здоровья жителей села в течение 15 дней.

"На Украине находятся более 13,5 тысячи мест, которые потенциально опасны по "сибирке" и периодически, время от времени, у нас регистрируются одиночные случаи заболевания", — сказал Курпита на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".

По его словам, речь идет о скотомогильниках во всех областях Украины, именно они потенциально эпидемиологически опасны. "Фактически мы можем говорить, что все сельские районы находятся в определенным риске относительно появления "сибирки", — отметил Курпита.

В частности, по данным Минздрава Украины, случаи заболевания сибирской язвой регистрировались в 2003 году в Харьковской области, в 2004 году в Черновицкой области, в 2008 году в Николаевской области и в 2012 году в Черкасской области.

Курпита добавил, что сибирскую язву вызывают споры, которые могут хранится в грунте около 100 лет. По его словам, в случае в Одесской области спорами сибирской язвы заразилась корова на пастбище. Курпита также отметил, что расследование проводит районная комиссия по техногенной и экологической безопасности, чрезвычайным ситуациям в состав которой входят представители всех служб.

"В любом случае я не хочу намекать на террористическую атаку или биологическое оружие", — отметил Курпита.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.