Более 13,5 тысяч мест на Украине потенциально опасны из-за сибирской язвы

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Более 13,5 тысячи мест на Украине потенциально опасны в связи с возможным распространением там сибирской язвы, заявил во вторник генеральный директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.
"На Украине находятся более 13,5 тысячи мест, которые потенциально опасны по "сибирке" и периодически, время от времени, у нас регистрируются одиночные случаи заболевания", — сказал Курпита на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".
По его словам, речь идет о скотомогильниках во всех областях Украины, именно они потенциально эпидемиологически опасны. "Фактически мы можем говорить, что все сельские районы находятся в определенным риске относительно появления "сибирки", — отметил Курпита.
В частности, по данным Минздрава Украины, случаи заболевания сибирской язвой регистрировались в 2003 году в Харьковской области, в 2004 году в Черновицкой области, в 2008 году в Николаевской области и в 2012 году в Черкасской области.
"В любом случае я не хочу намекать на террористическую атаку или биологическое оружие", — отметил Курпита.
Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.