Новый отдел Скотланд-Ярда за полгода задержал в Лондоне 1361 человека

ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. За полгода существования в Скотланд-Ярде специального отдела по борьбе с насильственной преступностью полицейские задержали более 1,3 тысячи человек, говорится в сообщении столичной полиции Лондона.
С момента основания отдела, как заявляет Скотланд-Ярд, сотрудники задержали 1 тысячу 361 человека, изъяли 40 единиц огнестрельного оружия, 340 ножей и 258 единиц оружия для целей нападения.
Сейчас деятельность подразделения поддерживают дополнительно 122 сотрудника из управления полиции по обеспечению безопасности на дорогах и транспорте, добавили в ведомстве.