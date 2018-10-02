Новый отдел Скотланд-Ярда за полгода задержал в Лондоне 1361 человека

ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. За полгода существования в Скотланд-Ярде специального отдела по борьбе с насильственной преступностью полицейские задержали более 1,3 тысячи человек, говорится в сообщении столичной полиции Лондона.

"Состоящий из 150 специалистов отдел занимается исключительно борьбой с насильственной преступностью на улицах Лондона, используя целый спектр законно допустимых тактик по идентификации, выслеживанию и задержанию нарушителей", — отмечается в сообщении.

С момента основания отдела, как заявляет Скотланд-Ярд, сотрудники задержали 1 тысячу 361 человека, изъяли 40 единиц огнестрельного оружия, 340 ножей и 258 единиц оружия для целей нападения.

Сейчас деятельность подразделения поддерживают дополнительно 122 сотрудника из управления полиции по обеспечению безопасности на дорогах и транспорте, добавили в ведомстве.