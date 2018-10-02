На подступах к индийской столице бастуют около 30 тысяч фермеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт — РИА Новости. Порядка 30 тысяч индийских фермеров проводят протестную акцию на границе штата Уттар-Прадеш и Национального столичного округа Дели, передает во вторник телеканал NDTV.
Ранее несколько представителей марша отправились на встречу с министром внутренних дел Индии Раджнатхом Сингхом для обсуждения требований протестующих. Вскоре после этого министр сельского хозяйства страны Гаджендра Сингх Шекхават сообщил журналистам, что сторонам удалось достичь консенсуса по большинству спорных пунктов. Однако члены аграрного профсоюза "Бхаратия Кисан", которые и были инициаторами протестной акции, заявили, что не удовлетворены результатами прошедшей дискуссии.
Вслед за этим начались столкновения: протестующие попытались прорваться в столицу, полиция, в свою очередь, дала отпор. Для разгона демонстрантов были применены водометы и слезоточивый газ. По меньшей мере несколько человек получили ранения. Данные о возможных погибших к настоящему времени отсутствуют.