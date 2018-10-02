На подступах к индийской столице бастуют около 30 тысяч фермеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт — РИА Новости. Порядка 30 тысяч индийских фермеров проводят протестную акцию на границе штата Уттар-Прадеш и Национального столичного округа Дели, передает во вторник телеканал NDTV.

По его данным, сотрудники аграрного сектора требуют повышения закупочной цены на сельхозпродукцию, отмены долгов по счетам за топливо и электроэнергию, введения государственной пенсии для крестьян старше 60 лет, а также ряд других уступок от федерального правительства.

Ранее несколько представителей марша отправились на встречу с министром внутренних дел Индии Раджнатхом Сингхом для обсуждения требований протестующих. Вскоре после этого министр сельского хозяйства страны Гаджендра Сингх Шекхават сообщил журналистам, что сторонам удалось достичь консенсуса по большинству спорных пунктов. Однако члены аграрного профсоюза "Бхаратия Кисан", которые и были инициаторами протестной акции, заявили, что не удовлетворены результатами прошедшей дискуссии.

"Мы провели переговоры по 11 пунктам. Нам удалось достичь согласия с правительством лишь по семи из них", — сказал официальный представитель объединения Юдхвир Сингх, которого цитирует NDTV. По его словам, участники марша намерены продолжать протестную деятельность до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

Вслед за этим начались столкновения: протестующие попытались прорваться в столицу, полиция, в свою очередь, дала отпор. Для разгона демонстрантов были применены водометы и слезоточивый газ. По меньшей мере несколько человек получили ранения. Данные о возможных погибших к настоящему времени отсутствуют.