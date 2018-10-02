Украинская диаспора призвала отменить указ о передаче Крыма УССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Председатель совета землячеств Украины в Москве Николай Лях призвал отменить указ о передаче Крыма Украинской ССР, признав его ошибкой.
"Крым шел к самоопределению в течение всех лет пребывания в независимой Украине. Государственная Дума и Совет Федерации, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должны наконец принять решения об отмене актов 1954 года", — подчеркнул общественный деятель.
По его мнению, это могло бы положить конец любым притязаниям на полуостров со стороны Киева.
Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда Президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР Крым остался в составе Украины.
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