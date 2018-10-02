Киевский суд выдал исполнительные листы по иску Коломойского против России

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Апелляционный суд Киева выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского, говорится в решении от 25 сентября, опубликованном в государственном электронном реестре судебных решений.

Ранее Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий Коломойского для обеспечения исполнения решения арбитражного суда Гааги. Иск в суд подавали 19 предприятий, в том числе ЧАО "Аеробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд", ООО "Эверест Истейт", ООО "Телерадиокомпания "Жиса", ООО "Крым Девелопмент", ООО "КУА "Финансовый капитал", ООО "КУА "Финансовый вектор".

"Признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда (г. Гаага, Королевство Нидерландов) от 2 мая 2018 года. … Выдать исполнительный лист о взыскании с Российской Федерации в лице министерства юстиции Российской Федерации в пользу истцов суммы", — говорится в определении.

Согласно определению, оно может быть обжаловано в Верховном суде Украины в тридцатидневный срок.