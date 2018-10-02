На Филиппинах восьмилетняя девочка отбила у грабителей часть добычи

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Восьмилетняя филиппинка Бриэль Миния набросилась на вооруженных злоумышленников, пытаясь защитить своего отца от ограбления, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Кавите на Филиппинах. Мужчина подъехал к дому на машине. Когда он вышел из нее, рядом оказались несколько грабителей. Угрожая оружием, они отобрали у него деньги.

В это время его дочка играла во дворе дома. Увидев злоумышленников, Миния набросилась на одного из них и выхватила из рук сумку с добычей. Мужчина оттолкнул ребенка, однако она поднялась, погналась за грабителем и залезла на его мопед.

Грабители сбросили девочку на землю и уехали. Она отделалась ссадинами и подозрением на перелом носа. После двух ночей в больнице врачи отправили ее домой.