КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Журналисты заподозрили первого заместителя руководителя внешней разведки Службы безопасности Украины Сергея Семочко в вымогании и получении откатов за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа, следует из опубликованного во вторник расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

По данным журналистов, лечение почечной недостаточности Украине обходится в более четверти миллиарда гривен в год (почти 8,9 миллиона долларов) и чиновники годами закупали лекарства, которыми уже лечились украинские пациенты. "Формально это была "схема" — требования тендерной документации подгоняли под нужную фирму", — говорится в расследовании.

В расследовании отмечается, что в 2016-2017 годах экономическая контрразведка СБ Украины, которой руководил Семочко, заинтересовалась "схемой" подготовки тендерной документации и в облздравы начали приходить письма за его подписью. В них Семочко утверждал, что препараты, которые ранее закупались, можно заменить, а против поставщика американского лекарства "Диавита", у которого государство покупало необходимые препараты, возбуждены уголовные дела.

Директор департамента "диализная терапия" компании "Диавита" Сергей Христинченко заявил журналистам, что таким образом СБ Украины хотела получить взятки, так как дела были возбуждены после того, как фирма отказалась платить откаты. "Им очень важно было показать, что не платить нельзя", — сказал он. По словам Христинченко, "годами фармбизнес в Украине доил бюджет и косил от налогов с помощью оффшорных схем, а СБУ, которая эти схемы знала и видела, годами доила фармбизнес — зарабатывала на том, что эти схемы… не трогала". При этом журналисты называют сумму около 100-150 тысяч долларов в год, которые, по их утверждению, получала СБ Украины.

Отмечается, что пока шло разбирательство СБ Украины с поставщиком лекарства, госзакупки препаратов были остановлены, от чего погибли не менее 200 пациентов, не получивших надлежащей помощи.

Вместе с тем, по данным расследования, Семочко пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser с номерами, зарегистрированными на несуществующего человека. Также, утверждается в материале, на его родственников оформлены три дома общей стоимостью около восьми миллионов долларов в закрытом коттеджном городке в престижном районе Конча-Заспа под Киевом и соседнем селе Козин. Его родственники, как сказано в расследовании, регулярно пользуются вертолетом и якобы имеют российское гражданство. При этом отмечается, что официальная декларация Семочко, как и всех сотрудников СБ Украины, с 2016 года засекречена, а сам он отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что она носит личный характер.