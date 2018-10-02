Посольство в Бельгии уточняет сообщение об убийстве россиянки

Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото

Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Дипломаты уточняют информацию бельгийских СМИ о погибшей в студенческом общежитии россиянке, сообщил РИА Новости во вторник источник в посольстве РФ в Бельгии.

"Информация уточняется", — сказал он.

Двойное убийство было совершено в студенческом общежитии в бельгийском городе Кортрейк, одной из жертв, по информации СМИ, является, предположительно, россиянка, в городской прокуратуре эту информацию РИА Новости официально пока не подтвердили.

Подозреваемый, выходец из Ирана, задержан и будет доставлен на допрос.