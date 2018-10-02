МИД Китая заявил, что именно США отсрочили диалог по безопасности

ПЕКИН, 2 окт — РИА Новости. Проведение китайско-американского диалога по вопросам дипломатии и безопасности было изначально запланировано на октябрь, однако Вашингтон выступил с предложением отложить переговоры на более поздний срок, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя сообщения о том, что инициатором отсрочки мероприятия выступил Пекин.

Газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила в понедельник, что китайские власти отменили запланированные на октябрь переговоры по вопросам безопасности с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Китай и США ранее достигли принципиальной договоренности, что второй раунд китайско-американского диалога в сфере дипломатии и безопасности пройдет в десятых числах октября. Американская сторона недавно выступила с предложением отсрочить проведение диалога", — заявила дипломат, слова которой приводятся на сайте МИД КНР.

По ее словам, "Китай и США продолжат поддерживать контакты по вопросу проведения второго раунда диалога в сфере дипломатии и безопасности".

Как ранее отметила американская газета, за последние недели произошло сразу несколько событий, которые потенциально могли обострить отношения между странами. В частности, речь идет о полетах американского бомбардировщика В-52 над Восточно-Китайским морем, а также об обвинениях президента США Дональда Трампа во вмешательстве Пекина в предстоящие американские промежуточные выборы.