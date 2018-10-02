Порошенко наградил именным оружием советника президента США Болтона

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко наградил именным оружием советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
"За значительный личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества постановляю: наградить отличием "Именное огнестрельное оружие" Джона Болтона – советника президента Соединенных Штатов Америки", — говорится в указе Порошенко от 24 августа 2018 года, копию которого приводит во вторник агентство "Украинские новости".
"Согласно положению об отличии "Именное огнестрельное оружие", им могут быть награждены лица офицерского состава вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины, Службы безопасности Украины, органов министерства внутренних дел Украины и государственные служащие, имеющие офицерское звание", — отмечает издание.