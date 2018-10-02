Порошенко наградил именным оружием советника президента США Болтона

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко наградил именным оружием советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Болтон 24 августа находился с официальным визитом в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

"За значительный личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества постановляю: наградить отличием "Именное огнестрельное оружие" Джона Болтона – советника президента Соединенных Штатов Америки", — говорится в указе Порошенко от 24 августа 2018 года, копию которого приводит во вторник агентство "Украинские новости".

По данным издания, Порошенко наградил Болтона пистолетом "Форт-12" калибра девять миллиметров с боевым комплектом из 16 патронов.

"Согласно положению об отличии "Именное огнестрельное оружие", им могут быть награждены лица офицерского состава вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины, Службы безопасности Украины, органов министерства внутренних дел Украины и государственные служащие, имеющие офицерское звание", — отмечает издание.