Финский суд продлил арест подозреваемого в отмывании денег россиянина

ХЕЛЬСИНКИ, 2 окт — РИА Новости. Суд юго-западной Финляндии принял решение о продлении ареста россиянина, подозреваемого в отмывании денег, сообщает во вторник финское агентство STT.

"Окружной суд юго-западной Финляндии продлил арест россиянина, члена совета директоров Airiston Helmi", — говорится в сообщении.

В заметке не уточняется дат продления ареста или сроков.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые финская полиция провела 22-23 сентября в юго-западной Финляндии в районе города Турку, арестованы два мужчины: гражданин России и гражданин Эстонии. Они подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на подозрительных основаниях, использовании нелегальной рабочей силы в строительстве недвижимости, уклонении от уплаты пенсионных взносов, связанных с валовым доходом, в особо крупном размере, уточняет полиция Финляндии.

Как сообщали финские СМИ, речь идет в том числе о компании Airiston Helmi Oy, среди учредителей которой несколько граждан России, а деятельность предприятия, согласно реестру финских компаний, связана с управлением недвижимостью. По данным гостелерадиокомпании YLE, Airiston Helmi была основана осенью 2007 года. Тогда в качестве председателя правления в регистр был занесен мужчина русского происхождения 1964 года рождения. Он оставался на этой должности все время существования компании.

Полиция не раскрывает, о каких юридических лицах идет речь.

В посольстве России в Финляндии ранее пообещали оказать всю возможную поддержку задержанному россиянину, если от него поступит такая просьба.