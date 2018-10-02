МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения на продажу алкоголя с 23.00 до 7.00, которые в порядке эксперимента были введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне, передает во вторник государственное агентство Белта со ссылкой на администрацию президента.

Ранее Минский городской исполнительный комитет ограничил с 1 октября 2018 года на год продажу алкоголя, пива и слабоалкогольных напитков в белорусской столице ночью. В частности, планировалось, что осуществлять розничную торговлю алкоголем ночью можно будет лишь в объектах общественного питания на розлив. Городские власти объясняли решение "проведением мероприятий, направленных на пропаганду, популяризацию, здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними".

"Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения", — цитирует агентство заявление администрации. В сообщении поясняется, что "бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции".

В сообщении отмечается, что спрос всегда находит предложение. "Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… И как результат увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов", — пояснили в администрации президента. В ведомстве подчеркнули, что решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.