В Бельгии найдена мертвой студентка из России, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Двойное убийство совершено в студенческом общежитии в бельгийском городе Кортрейк, одной из жертв, по информации СМИ, является, предположительно, россиянка, в городской прокуратуре эту информацию РИА Новости официально пока не подтвердили.

© РИА Новости / Валерий Левитин Перейти в фотобанк Старшая дочь Каримова продолжает отбывать наказание по приговору суда , которое ссылается на представителя прокуратуры региона Западная Фландрия, убийство было совершено вечером в понедельник в общежитии, которое расположено в центре города. Жертвами стали выходец из Афганистана и, предположительно, 20-летняя девушка из России.

По информации следствия, на их телах обнаружены следы ударов ножом, подозреваемый, выходец из Ирана 1988 года рождения, уже задержан.

"Прокурор, который мог бы предоставить вам эту информацию, в настоящий момент отсутствует. Другой информации у меня нет", — сказал РИА Новости сотрудник прокуратуры Кортрейк на просьбу подтвердить сообщения в СМИ.