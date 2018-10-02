Старшая дочь Каримова продолжает отбывать наказание по приговору суда

ТАШКЕНТ, 2 окт – РИА Новости. Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда, сообщил РИА Новости во вторник представитель Генпрокуратуры республики.

В понедельник Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, опубликовала в своем блоге в Instagram фото посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон 29 сентября. Она также написала, что "мама (Гульнара Каримова – ред.) теперь дома".

"Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке", — сказал представитель Генпрокуратуры. Другие детали не раскрываются. Ранее представитель ведомства подтвердил, что Иман Каримова беспрепятственно покинула Узбекистан.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После смерти президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года в СМИ появились сообщения, что его дочь Гульнара была убита, но информация не подтвердилась. Адвокат из Женевы Грегуар Манжа заявил, что видел ее в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Гульнару Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".