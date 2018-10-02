Порошенко подписал указ о разработке годовых программ по сближению с НАТО

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разработке годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

"Порошенко подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина — НАТО", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реализация указа позволит привести в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами систему и механизм координации деятельности органов исполнительной власти в сфере евроатлантической интеграции, а также адаптировать цикл годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина-НАТО к критериям и стандартам, которые применяются в Североатлантическом альянсе.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Парламент Украины в сентябре направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в основном законе стремление вступить в ЕС и НАТО.