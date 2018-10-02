На Украине подтвердили случай заболевания сибирской язвой

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Минздрав Украины подтвердил один случай заболевания сибирской язвой в Одесской области, очаг локализован, угрозы распространения нет, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

Ранее в Саратском райсовете сообщили, что пять человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву.

"Пять человек, участвовавших в забое скота в селе Меняйловка Одесской области, госпитализированы со специфическими симптомами заболевания кожи. По результатам лабораторных исследований, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой", — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что это кожная форма, лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная форма. Кроме того, в мясе убитого животного и почве во дворе, где оно было забито, обнаружена сибирская язва.

"Ситуация находится под контролем местных властей. Специалисты Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и областного лабораторного центра проводят необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания", — говорится в сообщении.

Заболевание локализовано в пределах одной деревни, с 30 сентября введен карантин, медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота, а также будут наблюдать за состоянием здоровья жителей села в течение 15 дней.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.