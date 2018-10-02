Предложения Мэй по миграции станут провалом, заявили в Великобритании

ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Предложения правительства Терезы Мэй по миграционной политике после Brexit станут провалом для страны, заявила генеральный директор Конфедерации предприятий британской промышленности (CBI) Кэролайн Фэйрбайрн.
"Свобода передвижения завершается, и компании понимают это. Но предложения премьер-министра по новой миграционной системе являются неверным шагом. Отвергая важность низкоквалифицированных работников для экономики Британии, правительство рискует нанести удар по бизнесу и стандартам жизни, как сейчас, так и в будущем. Работники всех уровней квалификации важны для Британии", — говорится в полученном РИА Новости заявлении главы CBI.
По словам Фэйрбайрн, предложения Мэй приведут к еще большей нехватке рабочих рук, которая уже в настоящее время достигла серьезного уровня в строительстве, сфере обслуживания и сфере социальной помощи.
"Ограничивать доступ в Британию работников – это провал для страны. Считанные недели назад Комитет по исследованию миграции при правительстве подтвердил, что работники из ЕС – всех уровней подготовки – приносят стране пользу. Из-за них не снижается количество доступных британцам рабочих мест, не становится меньше программ подготовки для британских работников", — добавила Фэйрбайрн.
Директор конфедерации назвала действия правительства консерваторов "разочаровывающими сигналами" для людей и участников рынка. По ее словам, Лондон на переговорах с ЕС должен добиваться не только сохранения "мобильности граждан" — права путешествовать без виз, — но и решать миграционные вопросы.