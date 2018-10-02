Предложения Мэй по миграции станут провалом, заявили в Великобритании

ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Предложения правительства Терезы Мэй по миграционной политике после Brexit станут провалом для страны, заявила генеральный директор Конфедерации предприятий британской промышленности (CBI) Кэролайн Фэйрбайрн.

Ранее во вторник Мэй заявила, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС трудовые мигранты из ЕС не будут иметь преимущества перед остальными. Также правительство намерено при выдаче разрешений на работу в Британии отдавать приоритет высококвалифицированным работникам.

"Свобода передвижения завершается, и компании понимают это. Но предложения премьер-министра по новой миграционной системе являются неверным шагом. Отвергая важность низкоквалифицированных работников для экономики Британии, правительство рискует нанести удар по бизнесу и стандартам жизни, как сейчас, так и в будущем. Работники всех уровней квалификации важны для Британии", — говорится в полученном РИА Новости заявлении главы CBI.

По словам Фэйрбайрн, предложения Мэй приведут к еще большей нехватке рабочих рук, которая уже в настоящее время достигла серьезного уровня в строительстве, сфере обслуживания и сфере социальной помощи.

"Ограничивать доступ в Британию работников – это провал для страны. Считанные недели назад Комитет по исследованию миграции при правительстве подтвердил, что работники из ЕС – всех уровней подготовки – приносят стране пользу. Из-за них не снижается количество доступных британцам рабочих мест, не становится меньше программ подготовки для британских работников", — добавила Фэйрбайрн.

Директор конфедерации назвала действия правительства консерваторов "разочаровывающими сигналами" для людей и участников рынка. По ее словам, Лондон на переговорах с ЕС должен добиваться не только сохранения "мобильности граждан" — права путешествовать без виз, — но и решать миграционные вопросы.