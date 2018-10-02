Вучич пригласил Путина в Белград

Президент Сербии Александр Вучич вручает президенту РФ Владимиру Путину книгу Моя прекрасная Сербия во время встречи в Москве. 2 октября 2018

Президент Сербии Александр Вучич вручает президенту РФ Владимиру Путину книгу Моя прекрасная Сербия во время встречи в Москве. 2 октября 2018

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Белград с ближайшее время.

Вучич на встрече с Путиным в Кремле называл его дорогим другом и поблагодарил за все, сделанное в пользу Сербии. "Хотел бы пригласить Вас посетить Белград в ближайшее время, и это будет большая честь для нашего народа", — сказал Вучич.

Он преподнес Путину в подарок книгу "Моя прекрасная Сербия" русских авторов.