Вучич пригласил Путина в Белград

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Белград с ближайшее время.
Вучич на встрече с Путиным в Кремле называл его дорогим другом и поблагодарил за все, сделанное в пользу Сербии. "Хотел бы пригласить Вас посетить Белград в ближайшее время, и это будет большая честь для нашего народа", — сказал Вучич.
Он преподнес Путину в подарок книгу "Моя прекрасная Сербия" русских авторов.
Снова Путин проводит переговоры, и снова в его руках книга — не Пушкин, но авторы тоже русские. "Моя прекрасная Сербия" — подарок от президента Сербии Вучича pic.twitter.com/i5cM32XAWy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 2, 2018