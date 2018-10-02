В Британии гетеросексуальные пары смогут вступать в гражданское партнерство

ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. Гетеросексуальные пары в Великобритании получат право выбора, как именно регистрировать свои отношения: как гражданское партнерство или как брак, объявила во вторник премьер-министр Тереза Мэй.

Ранее такое право выбора имели только гомосексуальные пары. В июне Верховный суд, рассматривая прошение о регистрации гражданского партнерства лондонской пары Ребекки Штейнфелд и Чарльза Кейдана, постановил, что закон о гражданском партнерстве 2004 года, распространяющийся только на однополые пары, не соответствует европейской конвенции по правам человека. Между тем, в Великобритании более 3 миллионов пар живут вместе, ведут совместное хозяйство, а порядка 1,5 миллиона из них еще и воспитывают детей, не регистрируя свои отношения. Их права – в том числе на совместно нажитое имущество, наследство и так далее — не защищены законом.

"Изменение в законе поможет защитить интересы пар, состоящих из лиц разных полов, которые хотят взять на себя обязательства, хотят официально оформить отношения, но не обязательно хотят вступать в брак. В качестве главы МВД я была рада внести свой вклад в закон, который сделал возможным брак для гомосексуальных семей. Теперь, расширив действие гражданских партнерств, мы обеспечиваем, чтобы все пары – однополые или разнополые – получили те же возможности в жизни", — указала Мэй.

Права и обязанности лиц, состоящих в гражданском партнерстве или в браке, почти полностью совпадают, однако есть и некоторые различия: у членов гражданского партнерства равные права, тогда как права мужа и жены иногда могут отличаться, единственной причиной для расторжения гражданского партнерства может быть "необратимый распад", тогда как официальные причины для развода могут быть самые разные.