Во Франции задержали украинский грузовик перевозивший кокаин, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Французские таможенники задержали украинский грузовик, в котором было спрятано около 650 килограммов кокаина, пишет местная газета Depeche.

По данным таможенной службы, перевозивший рыбу грузовик был остановлен в ночь на вторник в окрестностях Тулузы (департамент Верхняя Гаронна на юге Франции). Транспортным средством с государственными номерами Украины управляли два гражданина Нидерландов. Таможенники предприняли тщательный досмотр груза, заметив, как нервничает водитель и его напарник.

Как отмечает издание, стоимость конфискованного груза наркотика по ценам "черного" рынка составляет более 52 миллионов евро.