В ОБСЕ заявили, что обнаружили "Бук" силовиков в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (19)

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал зенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских силовиков в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе миссии.

"Двадцать восьмого сентября мини-БПЛА СММ обнаружил три зенитных ракетных комплекса (9K37) ("Бук", — ред.) на железнодорожной станции в (подконтрольном Киеву — ред.) населенном пункте Рубежное", — рассказали в пресс-службе миссии.

Уточняется, что 29 сентября наблюдатели зафиксировали зенитный ракетный комплекс (9K37) уже на грузовике-платформе возле этой же станции.