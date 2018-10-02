БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. Правительство Германии согласовало продление миссии бундесвера в Ираке, направленной на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"* и стабилизацию ситуации с безопасностью, заявил на правбрифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Миссия бундесвера, как и прежде, оказывает поддержку международной коалиции против ИГ*, участвует в последовательной борьбе с ИГ* в Сирии и Ираке. Как и ранее, это реализуется за счет участия в разведывательной деятельности, воздушной дозаправке, предоставления персонала для штабов, а также в немецком участии в AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления — ред.)", — сказал Зайберт.

Он добавил, что миссия осуществляется "в рамках международного права по приглашению иракского правительства". При этом военные специалисты бундесвера продолжат обучение военнослужащих армии Ирака, миссия продлится до 31 октября 2019 года, в ней задействованы до 800 военнослужащих.

*Террористическая организация, запрещенная в России