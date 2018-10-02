Вучич назвал ситуацию на Западных Балканах очень сложной

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим сербским коллегой Александром Вучичем заявил о намерении обсудить ситуацию в регионе, а лидер Сербии отметил, что его страна сталкивается с ежедневными провокациями, и проблема Западных Балкан не решится скоро.

Президент РФ в начале встречи отметил, что между странами растет товарооборот, увеличиваются капиталовложения. "И уверен, нам нужно поговорить и о ситуации в регионе", — сказал Путин.

Со своей стороны Вучич выразил признательность Путину за позицию "в защиту международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия".

"Ситуация на Западных Балканах — очень сложная, и Сербия, как государство, сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне, и независимо от нашего стремления достичь компромисса и поддерживать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения вопроса Косово и Метохии", — сказал Вучич.

Он отдельно подчеркнул намерение Сербии сохранять военный нейтралитет.