Мануэль Вальс подал в отставку с поста депутата Нацсобрания Франции

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, заявивший о намерении принять участие в выборах мэра Барселоны, подал в отставку с поста депутата Нацсобрания Франции, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что Вальс прекратит деятельность в качестве депутата, начиная со среды.

Ранее Вальс заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Барселоны. Муниципальные выборы в каталонской столице состоятся в конце мая следующего года.

Вальс родился в 1962 году в Барселоне, несмотря на то что его отец, художник Хавьер (Ксавье) Вальс, эмигрировал из Каталонии во Францию в конце 1940-х годов. Мать Вальса родом из италоязычной Швейцарии. Так что Вальс свободно говорит на четырех языках: французском, испанском, каталанском и итальянском.

Вальс приходится внучатым племянником автору музыки к гимну футбольного клуба "Барселона" Мануэлю Вальсу и Горине и болеет за эту команду.

Он вступил во французскую соцпартию в 17 лет, в 1980 году (из нее Вальс вышел в прошлом году). А два года спустя получил французское гражданство.

В 2001 году Вальс стал мэром Эври, пост, который он сохранил до 2008 года, в 2002 году был избран депутатом Национального собрания.

Министерскую должность Вальс получил в 2012 году, став главой МВД и заняв на этом посту жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Спустя два года президент Франсуа Олланд назначил Вальса премьером вместо ушедшего в отставку Жан-Марка Эйро. В 2016 году Вальс подал в отставку — чтобы принять участие в праймериз соцпартии, а дальше претендовать на высшую должность в стране. Однако политическим амбициям каталонца во Франции не суждено было сбыться. Он проиграл праймериз Бенуа Амону, а на президентских выборах поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона.