Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины не достаточно активно реагирует на ситуацию с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам, считает депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с этим заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Достаточно слабая позиция министерства иностранных дел Украины, к сожалению, только мотивирует Венгрию продолжать эти меры гуманитарной агрессии против Украины… Необходимо уже систематизировать все что там происходит и выработать государственную стратегию по противодействию в этом направлении", — заявил Винник журналистам, общение транслировал телеканал "112 Украина".

Он также считает, что выдворение венгерского консула в Закарпатье стало бы адекватным ответом Киева на действия Венгрии.

"Это первый силовой шаг, о котором мы наконец-то слышим от МИД после двух лет фактически активной гуманитарной агрессии Венгрии против нашей страны. Надеюсь, что Климкин выполнит свой ультиматум и лицо, которое сейчас работает консулом, будет объявлено персоной нон грата", — добавил депутат.