КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины не достаточно активно реагирует на ситуацию с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам, считает депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
"Достаточно слабая позиция министерства иностранных дел Украины, к сожалению, только мотивирует Венгрию продолжать эти меры гуманитарной агрессии против Украины… Необходимо уже систематизировать все что там происходит и выработать государственную стратегию по противодействию в этом направлении", — заявил Винник журналистам, общение транслировал телеканал "112 Украина".
"Это первый силовой шаг, о котором мы наконец-то слышим от МИД после двух лет фактически активной гуманитарной агрессии Венгрии против нашей страны. Надеюсь, что Климкин выполнит свой ультиматум и лицо, которое сейчас работает консулом, будет объявлено персоной нон грата", — добавил депутат.