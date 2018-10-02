В Раде считают, что в ПАСЕ хотят вернуть российскую делегацию

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Парламент Украины считает, что проект резолюции ПАСЕ, в котором предлагается усложнить процесс голосования по полномочиям делегаций, обеспечит " беспрепятственное и безусловное возвращение в ПАСЕ делегации Российской Федерации".

Накануне сессии ПАСЕ, которая начинается на следующей неделе, парламент Украины принял отдельное заявление, которое поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Подготовка решения по изменению правил процедуры Ассамблеи в части отмены возможностей для обжалования полномочий национальных делегаций по существу или существенного осложнения порядка такого обжалования является политически мотивированной и имеет целью обеспечить беспрепятственное и безусловное возвращение в ПАСЕ делегации Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Комитет по процедурами ПАСЕ ранее предложил внести поправки в некоторые положения устава организации, касающиеся полномочий национальных делегаций и условий голосования. Проект резолюции, которая будет рассматриваться на октябрьской сессии, может немного усложнить процесс оспаривания полномочий делегаций. От голосования по проекту документа будет зависеть будущее России в Совете Европы.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Как сообщала ранее газета Financial Times, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом. В частности, он считает, что выход РФ из Совета Европы стал бы "большим шагом назад для Европы". Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев ранее заявлял, что Украине будет нечего делать в ПАСЕ в случае возвращения в ее состав России.