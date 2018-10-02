Кишинев попросил Москву помочь упростить пограничный режим с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Молдавия просит Россию помочь в упрощении пограничного режима с Приднестровьем для местных жителей, заявила во вторник вице-премьер Бюро по реинтеграции Молдавии Кристина Лесник.

Во вторник состоялась встреча Лесник со специальным представителем Российской Федерации по приднестровскому урегулированию Сергеем Губаревым. Стороны обсудили договоренности, достигнутые в рамках диалога между Кишиневом и Тирасполем. Лесник напомнила, что протокольные решения предусматривают свободное передвижение учащихся и педагогов школ с преподаванием на румынском языке в регионе.

"Дети, их родители, а также преподаватели этих учреждений должны свободно перемещаться по территории всей страны. Требую, чтобы инициатива Кишинева об исключении пропускного режима для учащихся, их родителей и учителей школ с преподаванием на румынском языке была поддержана", — приводит агентство Молдпрес слова вице-премьера.

Лесник обратилась за содействием Губарева в процессе обеспечения беспрепятственного передвижения граждан. Она считает, что для этого необходимо ликвидировать таможенные посты в селе Бычок.

Одно из протокольных решений, подписанных представителями Кишинёва и Тирасполя, касается обеспечения доступа к обучению на румынском языке. Ранее Тирасполь неоднократно пытался препятствовать учебному процессу в школах региона, требуя, чтобы учебные заведения перешли в подчинение приднестровскому министерству просвещения. Образовательные программы в Приднестровье и Молдавии значительно отличаются друг от друга — разное количество ступеней образования, разные системы оценивания, но главное отличие заключается в изучении официального языка страны — в Приднестровье его признают только на основе кириллицы, хотя в Молдавии признана латинская графика. В урегулировании проблемы принимали участие представители Совета Европы и ОБСЕ.

Бюро по реинтеграции Молдавии — это государственное ведомство, отвечающее за приднестровское урегулирование. Его руководитель представляет Кишинев в переговорном процессе в формате "5+2". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.