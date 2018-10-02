В Госдуме прокомментировали сообщения СМИ о словах Скрипаля об отравлении

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) назвал заявление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля о том, что он изначально не мог поверить в причастность России к отравлению, "холодным душем" для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и ее сторонников.

Книга журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Урбана Skripal Files, которую он составил на основе бесед с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в прошлом году, появится в продаже на этой неделе. Газета Guardian привела выдержки из этой книги. В частности, издание пишет, что после инцидента в Солсбери Скрипаль "пытался смириться" с ситуацией. Когда он вышел из комы, у него была "тяжелая психологическая реабилитация", пишет газета. Кроме того, он "поначалу не хотел признавать, что стал целью Кремля".

"Вынужденная информация британских СМИ о том, что даже сам Сергей Скрипаль не верит в причастность к его отравлению России, в очередной раз демонстрирует, насколько грязную инсценировку состряпали спецслужбы Великобритании", — заявил Железняк РИА Новости.

Политик подчеркнул, что британские СМИ вряд ли можно заподозрить в симпатии к России.

"Именно поэтому откровения Скрипаля, опубликованные западными репортерами, станут "холодным душем" для госпожи Мэй и ее приспешников. Вся информационная шумиха вокруг "руки Москвы" в "деле Скрипалей", которую устроили на Даунинг-стрит, с самого начала является отвратительной ложью и направлена исключительно на разжигание антироссийских настроений в западном обществе", — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что будет интересно увидеть реакцию на сенсационное заявление Скрипаля со стороны руководства Великобритании, "которое всеми способами пытается избежать разоблачения и предпринимает попытки сохранить высокий градус антироссийской истерии, тщательно скрывая все улики своей провокации".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.