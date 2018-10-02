На Украине пять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Пять человек госпитализированы в Саратском районе Одесской области Украины с предварительным диагнозом "сибирская язва", заявили во вторник РИА Новости в Саратском райсовете.

"Пять человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, это предварительный диагноз. Сейчас проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", — сказал представитель райсовета.

При этом, как сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1", местные власти перекрыли все въезды и выезды из села Меняйливка, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.