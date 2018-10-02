У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья одного из островов тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы во вторник в 21.08 по местному времени (13.08 мск) в 37 км к западу от столицы Ваунату — города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" — имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.

"Кольцо" опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.