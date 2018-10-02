США морскими инцидентами провоцируют региональные конфликты, заявил эксперт

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Инцидент с участием эскадренных миноносцев военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) Luyang и ВМС США Decatur в Южно-Китайском море является очередной провокацией, которые Соединенные Штаты устраивают в разных регионах мирового океана с целью разжигания региональных конфликтов, грозящих перерасти в глобальную войну, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Ранее представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун заявил о "небезопасном" сближении эсминца ВМС НОАК с американским боевым кораблем, выполнявшим миссию по "обеспечению свободы навигации" вблизи спорных островов в Южно-Китайском море. В ответ в Минобороны Китая заявили, что эсминец ВМС США вошел в воды рядом с островами Наньша (Спратли) самовольно, и китайский корабль в соответствии с законами и правилами проверил принадлежность корабля и предупредил о необходимости покинуть акваторию.

"Инцидент с участием эсминцев ВМС НОАК Luyang и США Decatur — очередная провокация из ряда тех, что американцы устраивают в разных регионах мирового океана с целью разжигания локальных конфликтов, грозящих перерасти в глобальную войну", — заявил РИА Новости во вторник Ненашев.

По его мнению, "США нарываются на войну на морских пространствах".

"То они заявляют о морской блокаде России, то игнорируют очевидность предложений со стороны Китая о переговорах по спорным территориям в Южно-Китайском море", — сказал собеседник агентства.

Акватории в Южно-Китайском море оспариваются близлежащими государствами — Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. Американские корабли находятся в регионе с миссией по "обеспечению свободы навигации".

Вашингтон обвиняет Пекин в строительстве искусственных островов и расширении за их счет своих территориальных вод. Китайская сторона не соглашается с этими заявлениями и указывает на попытки США обострить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.