США морскими инцидентами провоцируют региональные конфликты, заявил эксперт

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Инцидент с участием эскадренных миноносцев военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) Luyang и ВМС США Decatur в Южно-Китайском море является очередной провокацией, которые Соединенные Штаты устраивают в разных регионах мирового океана с целью разжигания региональных конфликтов, грозящих перерасти в глобальную войну, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.
"Инцидент с участием эсминцев ВМС НОАК Luyang и США Decatur — очередная провокация из ряда тех, что американцы устраивают в разных регионах мирового океана с целью разжигания локальных конфликтов, грозящих перерасти в глобальную войну", — заявил РИА Новости во вторник Ненашев.
"То они заявляют о морской блокаде России, то игнорируют очевидность предложений со стороны Китая о переговорах по спорным территориям в Южно-Китайском море", — сказал собеседник агентства.
Акватории в Южно-Китайском море оспариваются близлежащими государствами — Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. Американские корабли находятся в регионе с миссией по "обеспечению свободы навигации".
Вашингтон обвиняет Пекин в строительстве искусственных островов и расширении за их счет своих территориальных вод. Китайская сторона не соглашается с этими заявлениями и указывает на попытки США обострить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.