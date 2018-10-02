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The Guardian: Скрипаль не поверил в причастность России к отравлению‍

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1834)
(обновлено: 14:07 02.10.2018)
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© РИА Новости / Денис ВорошиловДом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Архивное фотоДом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Ворошилов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль изначально не поверил, что Россия причастна к его отравлению. Об этом говорится в книге "Дело Скрипаля" британского журналиста Марка Урбана, сообщает газета The Guardian.

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника История Крыма. 2 октября 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как утверждает репортер, он лично встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб во время работы над книгой. По его словам, тот, выйдя из комы, "не сразу понял, что Кремль собирался его убить". По словам журналиста, Скрипаль долго "пытался смириться" с ситуацией и у него была "тяжелая психологическая реабилитация".

Урбан также отметил, что до инцидента в Солсбери Скрипаль "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам", хотя "сидел в доме, купленном британской разведкой". В частности, он выступал за воссоединение Крыма с Россией и в целом был "бесстыдным русским националистом", пишет журналист. Кроме того, значительную часть дня Скрипаль проводил за просмотром российского Первого канала.

Невидимые чернила

Книга Марка Урбана должна появиться в продаже на этой неделе. По словам репортера, он много интервьюировал Скрипаля в рамках исследования о работе шпионов после холодной войны. Но после инцидента в Солсбери Урбан решил опубликовать этот материал отдельно.

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В фрагментах из книги, которые на днях опубликовала газета Daily Mail, говорится, в частности, о том, как Скрипаль стал работать на британскую разведку и как он поддерживал с ней связь.

Так, рассказывает Урбан, агент MI6 по имени Ричард Бэгнелл познакомился со Скрипалем в Мадриде в начале 1990-х и через некоторое время предложил ему работать на британскую разведку. Пока Скрипаль работал при российском посольстве в Испании, он встречался с Бэгнеллом на специально арендованной квартире, за что каждый раз получал несколько тысяч долларов. Но в 1996 году Скрипаль вернулся в Москву, так что ему пришлось искать другие способы связи.

Этим способом отказались невидимые чернила — как говорится в книге, при их помощи Скрипаль как минимум дважды передавал британцам секретные данные. В первый раз он сделал это в 1997 году, когда его жена Людмила вместе с дочерью Юлией отправилась на каникулы в Аликанте. Там она встретилась с Бэгнеллом и передала ему подарок от мужа — роман русского писателя. Впоследствии эксперты MI6 нашли в этой книге страницы, исписанные невидимыми чернилами. По словам самого Скрипаля, о "содержании" книги Людмила не знала. Таким же образом Скрипаль передал и вторую "посылку", когда на следующий год его жена поехала отдыхать в Малагу.

Дело Скрипалей

Сотрудник спецслужб у дома на улице Ролленстоун стрит в Солсбери
© AP Photo / Matt Dunham
Мнение: "доказательства" по делу Скрипалей уже набили оскомину
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта отравили в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позже Лондон предъявил фотографии "подозреваемых" по делу Скрипалей. В Британии утверждают, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами "подозреваемые" в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

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