МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль изначально не поверил, что Россия причастна к его отравлению. Об этом говорится в книге "Дело Скрипаля" британского журналиста Марка Урбана, сообщает газета The Guardian.
Урбан также отметил, что до инцидента в Солсбери Скрипаль "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам", хотя "сидел в доме, купленном британской разведкой". В частности, он выступал за воссоединение Крыма с Россией и в целом был "бесстыдным русским националистом", пишет журналист. Кроме того, значительную часть дня Скрипаль проводил за просмотром российского Первого канала.
Невидимые чернила
Книга Марка Урбана должна появиться в продаже на этой неделе. По словам репортера, он много интервьюировал Скрипаля в рамках исследования о работе шпионов после холодной войны. Но после инцидента в Солсбери Урбан решил опубликовать этот материал отдельно.
Так, рассказывает Урбан, агент MI6 по имени Ричард Бэгнелл познакомился со Скрипалем в Мадриде в начале 1990-х и через некоторое время предложил ему работать на британскую разведку. Пока Скрипаль работал при российском посольстве в Испании, он встречался с Бэгнеллом на специально арендованной квартире, за что каждый раз получал несколько тысяч долларов. Но в 1996 году Скрипаль вернулся в Москву, так что ему пришлось искать другие способы связи.
Этим способом отказались невидимые чернила — как говорится в книге, при их помощи Скрипаль как минимум дважды передавал британцам секретные данные. В первый раз он сделал это в 1997 году, когда его жена Людмила вместе с дочерью Юлией отправилась на каникулы в Аликанте. Там она встретилась с Бэгнеллом и передала ему подарок от мужа — роман русского писателя. Впоследствии эксперты MI6 нашли в этой книге страницы, исписанные невидимыми чернилами. По словам самого Скрипаля, о "содержании" книги Людмила не знала. Таким же образом Скрипаль передал и вторую "посылку", когда на следующий год его жена поехала отдыхать в Малагу.
Дело Скрипалей
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позже Лондон предъявил фотографии "подозреваемых" по делу Скрипалей. В Британии утверждают, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами "подозреваемые" в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.