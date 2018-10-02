В Каталонии более 40 человек пострадали во время столкновений

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Более 40 человек, по предварительным данным медицинских служб, пострадали в Каталонии в результате беспорядков, которые произошли в автономном сообществе вечером в понедельник.

По предварительным данным, в Барселоне и Жироне пострадали 43 человека. В каталонских правоохранительных органах ранее РИА Новости заявили, что только среди сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra более 30 пострадавших.

Как сообщили медицинские службы, все травмы легкие, помощь была оказана на месте, никто не был доставлен в больницы. Большинство пострадали во время столкновений у здания парламента.

В понедельник в Каталонии проходили массовые акции протеста в связи с первой годовщиной незаконного референдума о независимости. Вечером в Барселоне радикалы снесли полицейские кордоны у здания регионального парламента, кроме того, они осаждали представительство Национальной полиции, бросая в каталонских силовиков бутылки и банки. Митингующие строили баррикады, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. Полиция применила силу, в том числе резиновые дубинки и страйкбольное оружие.

В Жироне протестующие попытались снести ограждения перед зданием представительства каталонского правительства в этой провинции и преодолеть полицейский кордон.

Задержаний сотрудники правоохранительных органов не проводили. "Начаты расследования в Барселоне и Жироне. На настоящий момент нет задержанных, но могут быть задержания позже", — сообщил на пресс-конференции официальный представитель каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Альберт Олива.

По словам генерального директора Mossos d'Esquadra Андреу Мартинеса, силовики "с конца прошлой недели зафиксировали изменение характера поведения радикальных групп, которые ясно стремились к конфронтации с Mossos d'Esquadra". В минувшую субботу произошли столкновения между участниками леворадикальной акции в поддержку независимости и полицией, тогда пострадали 24 человека.

В понедельник радикалы из "Комитетов защиты республики" (движения, созданного осенью прошлого года после проведения незаконного референдума) блокировали трассы и дороги в автономном сообществе, улицы в Барселоне и Льейде, на несколько часов прервали высокоскоростное железнодорожное сообщение с Францией.

Глава женералитета Ким Торра, выступая утром в связи с годовщиной "референдума", поддержал "комитеты", призвав их "давить дальше". Однако после начала беспорядков поздно вечером и он, и бывший глава женералитета Карлес Пучдмон осудили действия радикально настроенных участников акций, заявив, о мирном характере движения, выступающего за независимость.

Премьер Испании Педро Санчес во вторник призвал Торру "прекратить поощрять радикально настроенных сторонников независимости".

Первого октября исполнился год с момента проведения референдума о независимости в Каталонии. В нем приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.