В Афганистане прогремел взрыв на предвыборном мероприятии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрыв произошел во вторник во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана, два человека погибли, 12 получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар на востоке страны. По данным агентства Пажвак , взрывное устройство сработало в офисе политика Насира Мохмонда.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ). По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

Как сообщалось ранее, независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом, выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов

*Террористическая организация, запрещенная в России