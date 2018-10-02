Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Вучича

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается с президентом Сербии Александром Вучичем за рабочим завтраком во вторник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин во вторник в Москве встретится со своим коллегой из Сербии Вучичем.

"Начнется его встреча с президентом Сербии Вучичем, они будут общаться в достаточно узком составе, в том числе предусматривается общение с глазу на глаз. Это будет и просто общение, и они продолжат за рабочим завтраком, еще раз повторяю, в рамках рабочего визита Вучича в Российскую Федерацию", — сказал Песков журналистам.