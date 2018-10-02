Сеул назвал условие для обсуждения смягчения санкций против Пхеньяна

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В случае, если КНДР предпринимает шаги по денуклеаризации, необходимо обсуждать вопрос смягчения санкций против нее, заявил посол Республики Корея в Москве У Юн Гын.

"Если Северная Корея делает какие-то шаги, то нам нужно обсуждать вопросы по смягчению санкций", — сказал он журналистам.

Он отметил, что Сеул привержен санкциями Совета безопасности ООН. Он добавил, что нужна полная уверенность в денуклеаризации для смягчения санкций СБ ООН.

В начале сентября 2017 года Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР новые санкции, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Они стали ответом на испытание Северной Кореей водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. США регулярно обвиняют КНДР в попытках обойти санкции и ведут борьбу с поставками нефтепродуктов в нарушение ограничений.