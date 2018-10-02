Глава МИД Ирана сравнил отношения с США с фильмом "50 первых поцелуев"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможность переговоров с США и отметил, что отношения Тегерана и Вашингтона напоминают сюжет фильма "50 первых поцелуев", сообщает еженедельник New Yorker.

"Мы живем в мире возможностей, возможно все, но нужно будет посмотреть", — сказал Зариф в интервью еженедельнику, говоря об отношениях с США.

"Во-первых, мы не злимся. Теперь, если все приведет к какому-либо решению, нужно будет иметь возможность опираться на то, что уже есть. То есть, вы помните фильм "50 первых поцелуев", когда на следующий день вы вынуждены начинать все сначала. Мы не можем. Это невозможно. Должны быть отношения, основанные на неких принципах", — добавил он.

Министр подчеркнул, что не исключает возможности проведения переговоров с США, "при наличии необходимых условий, а именно – надежности".

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран примет решение о переговорах с США, если Вашингтон поменяет свое отношение к ИРИ. Он назвал выход США из ядерной сделки ошибочным шагом, указав, что Вашингтон без каких-либо причин ввел санкции в отношении Ирана, угрожает и вмешивается во внутренние дела страны.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.