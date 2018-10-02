В Госдуме назвали заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму ничтожным

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о ядерном оружии в Крыму ничтожно, Россия не размещает соответствующее вооружение на полуострове, заявил зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее Климкин в эфире телеканала ATR заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие или как минимум, инфраструктуру для него, на Крымском полуострове.

"Мы и дальше будем слышать от украинского руководства подобные неадекватные, непрофессиональные заявления. Это заявление Климкина ничтожно. Россия по определению не может размещать в Крыму ядерное оружие, поскольку на полуострове для этого нет инфраструктуры, а в РФ есть другие регионы, где соответствующее вооружение размещается", — сказал Водолацкий РИА Новости.