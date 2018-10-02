В Барселоне ранили более 30 полицейских

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Более 30 представителей каталонских правоохранительных органов Mossos D`Esquadra были ранены в результате столкновений в Барселоне накануне вечером, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Он затруднился сказать, каков характер ранений. Пока не обнародованы данные и по количеству задержанных.

"Данные позже будут объявлены на пресс-конференции", — пояснил собеседник агентства.

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошли вечером в понедельник в Барселоне и Жироне. Первого октября в Каталонии проходили массовые акции протеста в связи с первой годовщиной проведения незаконного референдума о независимости, который не признали ни испанские власти, ни Конституционный суд.