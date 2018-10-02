В Киргизии автора мемов о президенте заставили писать объяснительную

БИШКЕК, 2 сен – РИА Новости. Автора интернет-мемов о президенте Киргизии Сооронбае Жээнбекове графического дизайнера Никиту Тарасенко во вторник вызвали в Генеральную прокуратуру республики и заставили писать объяснительную.
"Объяснительная заслуживает отдельного внимания. В ней нужно было объяснить смысл юмора этих мемов и описать все отсылки", — заявил Тарасенко на своей страничке в Facebook. По его словам, на него в госкомитет нацбезопасности Киргизии якобы написала заявление неизвестная гражданка, которая потребовала защитить честь и достоинство главы государства.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, надзорное ведомство не нашло оснований для обращения в суд в указанных карикатурах и вернула материалы в спецслужбу.
Ранее пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева сообщила журналистам, что Жээнбеков также видел эти мэмы в соцсетях. "Работа карикатуриста вызвала смех у главы государства", — сказала она. По словам Стамалиевой, информация о вызове автора карикатур в генпрокуратуру стала "неприятным сюрпризом" для аппарата президента.