В Киргизии автора мемов о президенте заставили писать объяснительную

БИШКЕК, 2 сен – РИА Новости. Автора интернет-мемов о президенте Киргизии Сооронбае Жээнбекове графического дизайнера Никиту Тарасенко во вторник вызвали в Генеральную прокуратуру республики и заставили писать объяснительную.

В августе пресс-служба главы Киргизии опубликовала фоторепортаж об отпуске, который Жээнбеков провел на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль. На фотографиях он запечатлен на фоне озера, на пляже, на пирсе. Однако, президент везде в полном одиночестве и в черном официальном костюме. Пользователи интернета живо отреагировали на фотографии. Одним из самых популярных стал мем Тарасенко, на котором президент мысленно вопрошает: "А где все люди? Сейчас точно лето?".

"Объяснительная заслуживает отдельного внимания. В ней нужно было объяснить смысл юмора этих мемов и описать все отсылки", — заявил Тарасенко на своей страничке в Facebook. По его словам, на него в госкомитет нацбезопасности Киргизии якобы написала заявление неизвестная гражданка, которая потребовала защитить честь и достоинство главы государства.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, надзорное ведомство не нашло оснований для обращения в суд в указанных карикатурах и вернула материалы в спецслужбу.

Ранее пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева сообщила журналистам, что Жээнбеков также видел эти мэмы в соцсетях. "Работа карикатуриста вызвала смех у главы государства", — сказала она. По словам Стамалиевой, информация о вызове автора карикатур в генпрокуратуру стала "неприятным сюрпризом" для аппарата президента.