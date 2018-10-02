В Сингапуре россиянку обвинили в нападении на полицейского, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Суд Сингапура предъявил гражданке России Светлане Филимоновой обвинения в отказе подчиняться правоохранительным органам и нарушении общественного порядка, сообщает газета Straits Times.

Как сообщает издание, 27 мая прошлого года Светлана и ее муж, гражданин Австралии, Мэйлс Милан сильно выпили перед тем, как приехали в клуб Altimate. Примерно за 10 минут до закрытия клуба пара начала ссориться. Сотрудник заведения решил вмешаться в ссору и разнять споривших, однако Милан трижды ударил его в лицо. Когда приехала полиция, Филимонова попросила не трогать ее и дала пощечину полицейскому. При попытках полицейских сопроводить девушку до лифта, Филимонова продолжала оказывать сопротивление.

"За ее действия в клубе Altimate в (небоскребе — ред.) One Raffles Place в мае прошлого года 29-летней Светлане Филимоновой во вторник (2 октября) предъявили обвинения в использовании физической силы по отношению к государственному служащему, выполнявшему свои обязанности, и нарушение общественного порядка в общественном месте", — пишет издание.

Газета отмечает, что девушка может получить штраф и срок до четырех лет лишения свободы за отказ подчиняться сотрудникам правоохранительных органов. За нарушение общественного порядка девушке и ее мужу может грозить штраф в размере двух тысяч долларов и тюремное заключение на срок до шести месяцев. За умышленное причинение вреда мужчине грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере до пяти тысяч долларов.

Как сообщает издание, приговор будет вынесен 1 ноября.