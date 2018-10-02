Украина отдаст треть бюджета на погашение госдолга

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украина потратит на погашение государственного долга в 2019 году треть своего бюджета. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

"У нас бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиарда гривен, то есть третью часть бюджета", — отметил Гройсман.

По его словам, Киев сможет продолжить сотрудничество с МВФ только при условии дальнейших выплат по данному долгу. Он добавил, что украинцы являются "заложниками" фонда, поскольку не могут отказаться от ранее взятых обязательств в рамках соглашения с организацией.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев надеется получить транш в этом году.