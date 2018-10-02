В Индонезии число погибших при землетрясении возросло до 1234 человек

Мужчина ищет свои вещи среди обломков разрушенного дома в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. 29 сентября 2018

Мужчина ищет свои вещи среди обломков разрушенного дома в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. 29 сентября 2018

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 1234 человек, заявил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны в эфире национального телевидения.

Ранее региональные СМИ сообщали, что число жертв стихийного бедствия в Индонезии превышает 1,2 тысячи человек.

Трансляцию пресс-конференции представителя BNPB вел телеканал Kompas.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.