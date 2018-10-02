Во время антитеррористической операции во Франции задержали 11 человек

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны в ходе антитеррористической операции в коммуне Гранд-Сент (департамент Нор) во Франции, сообщает радиостанция RTL.

Антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских началась около шести утра (7.00 мск) в штаб-квартире мусульманской организации Centre Zahra France. Сообщается, что руководителей этой структуры подозревают в оказании поддержки "нескольким террористическим организациям".

Как уточнили в полиции, обыски проводятся также в домах основных руководителей организации.

Отмечается, что операция еще не завершена.